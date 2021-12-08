Üye Girişi
Son dakika haberleri... Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti

08.12.2021 11:22

Bir son dakika haberine göre Bursa'da meydana gelen feci trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Bursa'da meydana gelen feci trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Davut Can Duman'ın doğum günü olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 02.15 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alim O. (21) yönetimindeki 16 ATY 83 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan bariyerin üstünden havalanan hafif ticari araç, kaldırımda bulunan ağaca ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra alt geçide uçtu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Davut Can Duman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Feci kazada hafif ticari araçta bulunan Alim O. (21), Sude D. (20), Hümeyra Eslem E. (20) ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Feci kazada hayatını kaybeden Davut Can Duman'ın "21"nci doğum gününde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Davut Can Duman'ın cansız bedeni Savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Alt geçide uçan hafif ticari araç ise vinç yardımı ile çıkarıldı. Kaza ile alakalı tahkikat başlatıldı.

(Ahmet Berke Erdal - Berktuğ Öncü/ İHA)

Son dakika haberleri... Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti

Tragger, Bursa, Doğum, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti 11:20 Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti
Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında 11:15 Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında "Pardon" diyerek serbest bıraktılar Valilikten öğrenci yurdundaki korkunç cinayetle ilgili açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş 10:04 Valilikten öğrenci yurdundaki korkunç cinayetle ilgili açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Karan Özçivit'in 08:26 Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 18:01 Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 16:44 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi 16:15 AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi

Son Dakika Haberleri
11:21 Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL!
11:19 Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti
11:17 Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı!
11:14 Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında "Pardon" diyerek serbest bıraktılar
11:10 88'lik nine ördüğü yün çorapları Mehmetçiğe gönderdi!
11:03 Yükselişle başlayan dolar, 13,61 seviyelerine oturdu
11:00 Araç sahipleri, aracınızın yaşına göre ödeyeceğiniz yeni vergiler burada!
10:55 Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not
10:48 Türk defineci altın dolu küpü bulunca sevinçten havalara uçtu
10:46 "Evlilik Hakkında Her Şey"i koronavirüs vurdu!
Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL! Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL!         
11:21
Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı! Engelli ve yaşlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı!         
11:18
88'lik nine ördüğü yün çorapları Mehmetçiğe gönderdi! 88'lik nine ördüğü yün çorapları Mehmetçiğe gönderdi!         
11:10
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum         
16:36
Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti         
16:33
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı         
16:07
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası         
15:33
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 11:27:20. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Doğum gününde trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement