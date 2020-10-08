Son dakika haberleri: Doğumdan sonra ağlamayan ve moraran bebek hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Doğumdan sonra ağlamayan ve moraran bebek hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı
08.10.2020 12:01
Son dakika haberler: Kayseri'de doğumdan sonra ağlamadığı ve morardığı fark edilen bebek, hava ambulansı ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kayseri'de doğumdan sonra ağlamadığı ve morardığı fark edilen bebek, hava ambulansı ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Yahyalı Devlet Hastanesi'nde normal doğumla dünyaya gelen bir bebeğin ağlamadığını ve morardığını fark eden doktorlar müdahale etti. Oksijen alabilmesi için solunum desteği verilen bebeğin Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesi için, Kayseri merkezden hava ambulansı talep edildi.
Kuvöze konulan bebek, hava ambulansı ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. - KAYSERİ
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