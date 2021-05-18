Son dakika haberleri... Doha, İsrail'in Gazze'deki Katar Kızılay binasını bombalamasını şiddetle kınadı - Son Dakika

Katar, İsrail işgal güçlerinin abluka altındaki Gazze'de Katar Kızılay binasını bombalamasını şiddetle kınadığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de insani yardım ve medya kuruluşlarının hedef alınmasının, uluslararası hukukun, normların ve insani değerlerin açık ihlali olduğu vurgulanarak "Uluslararası toplumu bu günahkar eylemi kınamaya, sivilleri, gazetecileri ve insani yardım çalışanlarını korumak için daha fazla çaba göstermeye çağırıyoruz."

Katar Kızılay Merkezine düzenlenen bombardımanın şiddetle kınandığı açıklamada, Gazze'de Al Jazeera televizyon kanalının ve daha birçok medya kuruluşunun ofisinin bulunduğu Cela adlı 13 katlı binanın da vurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Katar'ın Filistin'deki kardeşlerinin adil davalarına destek vermek konusunda hiçbir çabadan geri kalmayacağı" vurgulandı.

Bakanlığın bir başka açıklamasına göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'nda ülkesi adına söz alan Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Örgütler İdaresi Müdürü Yusuf Sultan Larem, uluslararası toplumu, İsrail'in Filistin halkına yönelik "etnik temizlik" saldırılarını durdurmaya çağırdı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.