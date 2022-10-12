DOKTORA SOKAK ORTASINDAKİ SOPALI SALDIRI ANI KAMERADA - Son Dakika
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DOKTORA SOKAK ORTASINDAKİ SOPALI SALDIRI ANI KAMERADA

12.10.2022 20:37
DOKTORA SOKAK ORTASINDAKİ SOPALI SALDIRI ANI KAMERADA

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, mesaisi bittikten sonra otomobiliyle evine giderken fırının önünde duran doktor Ekin Hürel Günay'ın 3 kardeş tarafından sopayla darbedildiği olayın görüntüleri ortaya çıktı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, mesaisi bittikten sonra otomobiliyle evine giderken fırının önünde duran doktor Ekin Hürel Günay'ın 3 kardeş tarafından sopayla darbedildiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde saldırganların önce Günay'ın aracını takip ettikleri ardından araçtan inerek soparlarla acımasızca dövdükten sonra minibüse binip kaçtıkları görüldü. 3 kardeş yakalandıklarında Dr. Günay ile tesadüfen karşılaştıklarını ve tartışmanın ardından kavga çıktığını iddia etmişti.

Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezine geçen 22 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda hasta ile engelli olduğu öğrenilen doktor arasında tartışma çıktı. Bu sırada merkezde bulunan doktor Ekin Hürel Günay, tartışmayı bitirmek için araya girdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine Günay, beyaz kod verdi. Aile Sağlığı Merkezine gelen polis ekipleri tartışmayı sonlandırdı. Olaydan yaklaşık 2 ay sonra, mesai bitiminin ardından evine giderken otomobiliyle fırının önünde duran Dr. Ekin Hürel Günay, aracından indiği sırada 3 kardeşin sopalı saldırısına uğradı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, saldırgan 3 kardeş olay yerinden kaçtı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Günay'ı Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Dr. Günay, buradaki müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, Ekin Hürel Günay'ın verdiği ifade doğrultusunda yaptığı çalışma sonucunda, olaya karıştığı ileri sürülen ve kardeş oldukları öğrenilen Sedat A., Fikret A. ve Servet A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen ü kardeş tutuklandı. Dr. Günay ise hastanedeki tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dr. Günay'ın saldırıya uğradığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. 3 kardeş daha önce verdikleri ifadelerinde olay günü tesadüfen karşılaştıklarını belirtirken, görüntülerde ise siyah bir minibüsün, Dr. Günay'ın kullandığı hafif ticari aracı takip ettiği anlaşıldı. Günay'ın arabadan inip fırına girmek istediği sırada minibüsten inen 3 saldırganın Günay'ı sopalarla darbettikleri görüldü. Saldırganların, Günay baygınlık geçirdikten sonra koşarak minibüse binip olay yerinden kaçtıkları görülüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel DOKTORA SOKAK ORTASINDAKİ SOPALI SALDIRI ANI KAMERADA - Son Dakika

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