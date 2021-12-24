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ÇANAKKALE - Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

ÇANAKKALE - Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası

24.12.2021 13:55

Çanakkale'nin Biga ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsü Necati Kaan Şahin'in trafik kazasında ölümüne ilişkin davada yargılanan tutuksuz sanık, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsü Necati Kaan Şahin'in trafik kazasında ölümüne ilişkin davada yargılanan tutuksuz sanık, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Biga 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ve önceki celsede tahliye edilen sanık Mehmet Ali Ş. (24) katılmadı, salonda taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme, duruşmaya katılan avukatların beyanlarını dinledi.

Hakim, sanık Mehmet Ali Ş'ye "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Ailenin avukatı Aytaç Karaoğlu, duruşma çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin nispeten kısa sürdüğünü söyleyebilecekleri yargılamanın sonucunda sanığa bilinçli taksirden dolayı mahkumiyet kararı verdiğini söyledi.

Bunun vicdanı rahatlatacak bir karar olmadığını belirten Karaoğlu, "Olası kast ile yargılanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede istinafa gideceğiz. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bekleyeceğiz. 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı, ertelenmemek, paraya çevrilmemek üzere verilmiş bir karar." dedi.

Necati Kaan Şahin'in babası Mustafa Şahin ise davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

"Mücadelemizi bırakmadık. Katil, en yüksek cezayı alacak." diyen Şahin, şunları ifade etti:

"Bütün mücadelemiz bunun için olacak. 3 yıl 4 ay hapis cezası değildi bunun cezası. Hakim böyle uygun gördü. Biz bu kararı uygun görmüyoruz. Kimsenin vicdanı da bunu uygun görmeyecektir. Biz yine dediğimiz gibi olası kast ile yargılanması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz."

Öte yandan ailenin yakınları ve Şahin'in arkadaşları da adliye önüne geldi.

"Kaza değil cinayet" yazılı pankartlar taşıyan yaklaşık 50 kişilik grup, "hak, hukuk, adalet, kaza değil, cinayet" sloganları attı.

Olay

Biga'da 11 Ağustos'ta Mehmet Ali Ş. idaresindeki 17 ACH 528 plakalı otomobilin Şakirbey kavşağında elektrikli bisikletine çarpması sonucu yaralanan Necati Kaan Şahin (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Şahin, YKS sayısal alanda Türkiye derecesi elde etmiş, yerleştirme sonuçlarına göre de Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığı belirlenmişti.

ÇANAKKALE - Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası
ÇANAKKALE - Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası
ÇANAKKALE - Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası
ÇANAKKALE - Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası
ÇANAKKALE - Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası
ÇANAKKALE - Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası
ÇANAKKALE - Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası
ÇANAKKALE - Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası

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Kaan Şahin, Çanakkale, Bisiklet, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇANAKKALE - Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
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