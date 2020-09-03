Son dakika haberleri | Dokunulmazlığının kaldırılması istenen Çelik'in raporu, TBMM Karma Komisyona sunuldu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Dokunulmazlığının kaldırılması istenen Çelik'in raporu, TBMM Karma Komisyona sunuldu

Son dakika haberi: Hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik için oluşturulan hazırlık komisyonu, tamamladığı raporunu, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma...

Son dakika haberleri | Dokunulmazlığının kaldırılması istenen Çelik'in raporu, TBMM Karma Komisyona sunuldu, System.String[]

Hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik için oluşturulan hazırlık komisyonu, tamamladığı raporunu, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyona bugün teslim etti.

HDP'den ihraç edilen Çelik için 22 Temmuz'da Meclis Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek üzere 1. Hazırlık Komisyonu kurulmuştu.

Komisyon, hem Çelik'i hem de müştekiyi dinlemiş, 5. toplantı sonrası, "Bir milletvekilinin bu tür bir olayla isminin dahi zikredilmesinin son derece yanlış olması ve yasama organının saygınlığının zedelenmemesi amacıyla konunun adli açıdan tüm yönleriyle incelenerek yargı organlarınca nihai olarak karara bağlanması gerektiğine, bu nedenle soruşturmaya devam edilebilmesi amacıyla Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ve dosyanın Karma Komisyon Başkanlığına gönderilmesine" oybirliğiyle karar verilmişti.

"TBMM'nin saygınlığının korunması için"

Meclis Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek üzere kurulan 1. Hazırlık Komisyonu Başkanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Raporlarını, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyona bugün teslim ettiklerini bildiren Özkaya, sürecin 1 Ekim'de TBMM'nin açılmasıyla devam edeceğini söyledi.

Özkaya, "Karma Komisyon Başkanımız Sayın Bekir Bozdağ, ilgili milletvekiline 1 aylık savunma süresi verecektir. Bizim kararımız oybirliğiyle dokunulmazlığının kaldırılması yönündeydi. Ancak HDP'li üyenin, mağdurenin dinlenmemesi yönünde beyanı olmuştu. Ancak biz milletvekillerinin, haksız suçlamalarla muhatap olmaması için mağdureyi dinlemenin doğru bir yöntem olacağını düşündük ve dinledik. Vicdani kanaatimizce, dosyadaki bilgilere göre dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söyledik. TBMM'nin saygınlığının korunması için bütün milletvekillerine düşen davranışlara herkesin uymasını, buna aykırı davrananların da dokunulmazlığının kaldırılmasını ve bağımsız yargının süreci yönetmesini uygun gördük. Bundan sonra Karma Komisyon süreci yönetecektir." diye konuştu.

Özkaya, Çelik'in ek görüşünü, "kişilik haklarını ihlal eden, parlamento geleneklerine uygun olmayan ve üçüncü şahıslara suç isnat eden beyanlara yer verdiği için" kendisine iade ettiklerini kaydetti.

-"HDP ilk günden beri biliyordu"

HDP'nin bu iddiaları ilk günden beri bildiğini ifade eden Özkaya, "Ancak partilerine zarar gelir diye sakladılar. Ne zaman ki TBMM'ye dokunulmazlık dosyası geldi, sonra hızlı bir şekilde ihraç kararı verdiler. HDP, baştan beri bu konuyu biliyordu. İlgili milletvekilinin de bu yönde beyanları vardı. Konu HDP'nin iki milletvekiline sirayet etmiş ama HDP bu konuya sahip çıkmayarak başka insanlara yönlendirmiş. Komisyonumuzda biz bunları tespit ettik." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin idamın getirilmesine ilişkin açıklamasının sorulması üzerine Özkaya, "İdamın belirli suçlar açısından olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle küçük çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel saldırı sonuçlarının ölümle sonuçlanmış halleri, nitelikli adam öldürme halleri ve devlete karşı başkaldırı, terör ve darbe suçları gibi konularda idamın olmasının caydırıcılık açısından daha faydalı olacağı kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 14:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Dokunulmazlığının kaldırılması istenen Çelik'in raporu, TBMM Karma Komisyona sunuldu - Son Dakika


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