Son dakika haberleri... Dolar 7.33 lira, euro 8.73 lira, sterlin 9.78 lirada

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon hedefini "yüzde 2.0" yerine "ortalama yüzde 2.0" olarak değiştirmesi üzerine, küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasada yeni haftaya 7.30 liranın üzerinde başladı.

Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl sanal olarak düzenlenen Jackson Hole ekonomik politika sempozyumunda yaptığı konuşmada Fed'in "ortalama yüzde 2.0" enflasyon hedefleyeceğini söyledi ve ekledi:

"Enflasyonun yüzde 2.0'nin altında seyrettiği dönemlerin ardından, uygun para politikası, muhtemelen bir süreliğine yüzde 2.0'nin biraz üzerinde bir enflasyonu hedefleyecektir."Powell'ın konuşmasının ardından doların, euro karşısında yüzde 0.73 geriledi ve parite 1.19088 düzeyine yükseldi. Aynı şekilde sterlin de dolara karşı yüzde 0.58 artışla 1.32790 dolara yükseldi. Dolar Japon yeni karşısında da yüzde 0.65 geriledi ve 105.872 yene düştü. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,094 ve 1,113 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 0.76 düşüşle 1,100.55 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.20 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.86 ve BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 0.95 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2953 lira ve en yüksek 7.3537 lirayı gördükten sonra, 7.33 – 7.34 lira aralığında,euro en düşük 8.6730 lira ve en yüksek 8.7666 lirayı gördükten sonra, 8.73 – 8.74 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7475 lira ve en yüksek 9.8158 lirayı gördükten sonra 9.78 – 9.79 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18968 - 1.19295 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19003 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denilen analizi şöyle: "Endekste kısa vadede geçtiğimiz hafta ve önceki hafta gördüğümüz dip seviyelerin bulunduğu 1,083 – 1,077 aralığı bu hafta da izleyeceğimiz en önemli destek bölgesi olacak. "Buranın üzerinde kalındığı sürece endeksteki satışlar düzeltme mahiyetinde izlenebilir ancak buranın altında iki hafta önce görülen dip seviyeler yeniden gündeme gelebilir. "Teknik göstergelerdeki zayıflık endeksin bu bölgenin altının test edilme ihtimalini artırıyor. "Yukarıda ise haftalık kapanışın kritik direnç olarak izlediğimiz 1,122 seviyesi ve üzerinde önceki hafta görülen 1,141 kritik dirençler olacak.

"Son haftalarda teknik görünümde zayıflık devam etse de herhangi bir pozitif haberle bu seviyelerin geçilmesi tarihi zirveleri yeniden gündeme getirebilir."