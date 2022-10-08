Son dakika haberleri! Dolmuş şoförünün öldüğü bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Dolmuş şoförünün öldüğü bıçaklı kavga kamerada

08.10.2022 13:44

Son dakika gündem haberine göre ANKARA'da dolmuş şoförü Şükrü Başyarar'ın (50), çalıştığı durakta kahya Gökhan A. tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitirdiği kavganın cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

ANKARA'da dolmuş şoförü Şükrü Başyarar'ın (50), çalıştığı durakta kahya Gökhan A. tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitirdiği kavganın cep telefonu kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Başyarar'ın, sopa ile saldırdığı Gökhan A. tarafından bıçaklandığı, çevredekilerin ise izlediği görüldü.

Çankaya ilçesindeki Sıhhiye dolmuş duraklarında önceki gün meydana gelen olayda kahya Gökhan A., yanındaki kadına laf attığını iddia ettiği dolmuş şoförü Şükrü Başyarar'a tepki gösterdi. Çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Başyarar, elindeki sopa ile Gökhan A.'ya saldırdı. Gökhan A. da üzerindeki bıçağı çıkarıp, Başyarar'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Başyarar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Gökhan A., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Gökhan A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 10 yıl önce polis memuru Samet Aysel'i tüfekle öldürdüğü öğrenilen Şükrü Başyarar'ın hayatını kaybettiği kavganın, cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Başyarar'ın, elindeki sopa ile koşarak Gökhan A.'ya saldırdığı, onun da bıçakla karşılık verdiği görüldü. Gökhan A.'nın, Başyarar'a elindeki bıçakla vurması da görüntüde yer aldı. Bu sırada çevredekilerin ise müdahale etmeden kavgayı izlediği görüldü. Aldığı bıçak darbeleriyle yere düşen Başyarar'a, olay yerinde yapılan ilk müdahale de görüntüde yer aldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Dolmuş şoförünün öldüğü bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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