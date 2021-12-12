Son dakika haberleri... Domuz avına geldiği Yozgat'ta kazara vurulduğu iddia edilen avcı öldü - Son Dakika

Kocaeli'den domuz avına geldiği Yozgat'ta kazara tüfeğin ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen avcı yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre yaklaşık 40 kişilik avcı grubuyla Kocaeli'den Yozgat'ın Divanlı avlağında domuz avına gelen E.K. (57) arkadaşlarıyla birlikte başka bir bölgeye geçmek için pikaba bindi. Arkadaşları tarafından aracın bagaj kısmına tüfekler yerleştirildiği sırada bir tüfek kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan kurşun, araçta oturan E.K'nin kafasına isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden E.K'nin cenazesi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, diğer avcıların da ifadesine başvuruldu.