Son dakika haberleri: Domuz avında kazara ateş alan tüfekle vurularak öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Domuz avında kazara ateş alan tüfekle vurularak öldü

28.11.2020 21:56
Son dakika haberleri: Domuz avında kazara ateş alan tüfekle vurularak öldü, System.String[]

Son dakika haberi... İZMİR'in Tire ilçesinde, domuz avına giden İzzet Gülbeyaz (55), arkadaşının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından vurularak yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Tire ilçesinde, domuz avına giden İzzet Gülbeyaz (55), arkadaşının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Büyükkale köyü, Bucak Mevkiinde meydana geldi. Selçuk'tan Tire'ye domuz avına gelen İzzeddin Gülbeyaz ve Yüksel Kırlıoğlu'nun (38) aralarında bulunduğu bir grup, Büyükkale köyü Bucak Mevkiinde avlanmaya başladı. Bu sırada iddiaya göre Yüksel Kırlıoğlu'nun omzunda bulunan tüfek bir anda ateş aldı. Kırlıoğlu'nun tüfeğinden çıkan saçma İzzeddin Gülbeyaz'ın başına isabet etti. Gülbeyaz kanlar içinde yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülbeyaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Son dakika haberleri: Domuz avında kazara ateş alan tüfekle vurularak öldü
Son dakika haberleri: Domuz avında kazara ateş alan tüfekle vurularak öldü
Son dakika haberleri: Domuz avında kazara ateş alan tüfekle vurularak öldü

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Domuz avında kazara ateş alan tüfekle vurularak öldü - Son Dakika


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