Son dakika haberleri! Domuz avlarken kazara yeğenini vurdu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Domuz avlarken kazara yeğenini vurdu

22.02.2022 17:02
Son dakika haberleri! Domuz avlarken kazara yeğenini vurdu

Son dakika haber: Adıyaman'ın Samsat ilçesinde domuz avlamaya çıkan amca, kazara yeğenini vurdu.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde domuz avlamaya çıkan amca, kazara yeğenini vurdu. Kazara vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesine bağlı Kuştepe köyünde domuz avlamaya çıkan M.A.K., pompalı av tüfeğiyle domuz avladığı esnada bölgede bulunan yeğeni Nazif K'yı (37), kazara vurdu. Kazara yeğenini vuran M.A.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nazif K., Samsat ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazif K., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nazif K'nın cenazesi hastane morguna kaldırılırken yeğeni Nazif K'yı kazara vuran M.A.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Domuz avlarken kazara yeğenini vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Domuz avlarken kazara yeğenini vurdu - Son Dakika
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