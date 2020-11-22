Son dakika haberleri... Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı (3) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı (3)

22.11.2020 08:28
Son dakika haberleri... Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı (3), System.String[]

Son dakika haber... Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı (3)ÇALDIKLARI ÇUVAL VE TELEVİZYONU ÇÖPE ATARKEN MOBESE'YE YANSIDILAROrdu'nun Korgan ilçesinde Makbule Sarı'nın (74), yalnız yaşadığı evde, domuz bağıyla bağlı şekilde öldürülmesi olayında, Korgan Cumhuriyet...

Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı (3)

ÇALDIKLARI ÇUVAL VE TELEVİZYONU ÇÖPE ATARKEN MOBESE'YE YANSIDILAR

Ordu'nun Korgan ilçesinde Makbule Sarı'nın (74), yalnız yaşadığı evde, domuz bağıyla bağlı şekilde öldürülmesi olayında, Korgan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Mahkemeye çıkarılan zanlılar Hayrettin Görgülü (27) ve yeğeni Serkan Uluz (23) tutuklanarak Ünye M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Ayrıca, Makbule Sarı'ın evinin yakınlarında daha önceden işçi olarak çalışmış Hayrettin Görgülü ile Serkan Uluz'nun olay tarihine yakın zamanlarda şüpheli hareketleri tespit edildi. Soruşturmanın seyri 2 şüpheli üzerine yoğunlaştırıldı. Konuyla ilgili şüphelilerin görüntülerinin yansıdığı farklı yerlerdeki güvenlik ve MOBESE kamerası görüntüleri incelendi. Saatler süren görüntüler titizlikle incelenerek, şüpheliler mercek altına alındı. Sarı'nın evinden aldıkları değerlendirilen bir çuval fındık ve televizyona ilişkin görüntü kayıtlarına ulaşıldı. Görüntülerin detaylarında şüphelilerin olaydan önce araç kiraladıkları ve plaka tanıma sistemi geçiş görüntülerinin bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin ayrıca fındık çuvalını taşırken, evden çaldıkları televizyonu çuval içerisinde çöp konteynerine atması görüntülere yansıdı.

600 TL İLE TELEVİZYON VE FINDIK ÇALDILARToplanan deliller sonrasında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olayla ilgili belirlenen suçları birlikte işledikleri anlaşıldı. Sarı'nın evine beraber girdikleri tespit edilen şüpheliler, cinayeti itiraf etti. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde 600 TL para, televizyon ve bir çuval fındık aldıklarını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, nitelikli kasten öldürme, nitelikli yağma, nitelikli kişi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fındık, Korgan, MOBESE, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlıları dayı-yeğen çıktı (3) - Son Dakika


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