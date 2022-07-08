Kaza, Alaşehir-Salihli yolu Köseali Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir yönünden Salihli yönüne gitmekte olan T.N.A. (21) idaresindeki 45 AGR 310 plakalı motosiklet, bir anda yola fırlayan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atıp devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Alaşehir, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Domuza çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika

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