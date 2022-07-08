Son dakika haberleri | Domuza çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Domuza çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

08.07.2022 13:55
Son dakika haberleri | Domuza çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde motosikletin yaban domuzuna çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ölümden döndü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde motosikletin yaban domuzuna çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ölümden döndü.

Kaza, Alaşehir-Salihli yolu Köseali Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir yönünden Salihli yönüne gitmekte olan T.N.A. (21) idaresindeki 45 AGR 310 plakalı motosiklet, bir anda yola fırlayan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atıp devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Alaşehir, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Domuza çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Domuza çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika
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