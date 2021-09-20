Üye Girişi
Son dakika haberleri! Domuztepe Höyüğü'nde Orta Çağ Dönemi'ne ait çocuk iskeleti bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Domuztepe Höyüğü'nde Orta Çağ Dönemi'ne ait çocuk iskeleti bulundu

20.09.2021 11:14
Son dakika haberleri! Domuztepe Höyüğü'nde Orta Çağ Dönemi'ne ait çocuk iskeleti bulundu, System.String[]

Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Domuztepe Höyüğü'nde bu yıl devam eden kazı çalışmalarında, Orta Çağ Dönemi'ne ait çocuk iskeleti bulundu.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Domuztepe Höyüğü'nde bu yıl devam eden kazı çalışmalarında, Orta Çağ Dönemi'ne ait çocuk iskeleti bulundu.

Kelibişler Mahallesi yakınlarındaki Domuztepe Höyüğü'nde, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin başkanlığında devam eden kazı çalışmaları devam ediyor.

1996 yılında yurt dışından arkeologların başlattığı, 2013'ten itibaren ise Türk bilim insanlarınca devam ettirilen çalışmalarda, her geçen gün yeni bulgulara ulaşılıyor.

Höyükte bu yıl yapılan kazı çalışmalarında, yaklaşık 600 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen çocuk iskeletine rastlandı.

Doç. Dr. Halil Tekin, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın çağlar boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yaptığını söyledi.

Domuztepe Höyüğü'nün büyük bir yerleşim yeri olduğunu ve tarih boyunca da bir çok medeniyetin bölgede izlerini bıraktığını belirten Tekin, "Bir tarafta taş çağına ait günümüzden 9 bin yıl önce iskanı başlayan bir yer varken, üzerinde yakın zaman kadar Geç Roma Dönemi'nde, Bizans Dönemi'nde hatta Orta Çağ'da hem Müslüman hem de gayrimüslim toplulukların kamp kurduklarını ve yaşadıklarını görüyoruz. Aslında bu bize şunu gösteriyor, burada yaşam modeli pek değişmemiş. Hala gördüğümüz yörük hayatına benzer hayatlar devam etmiş, mevsimlik hayatlar devam etmiş." diye konuştu.

Höyük yüzeyindeki arkeolojik verilere göre, bölgede tarih boyunca iskanın kesilmediğini belirten Tekin, 2021 kazı çalışmalarında önemli bulgularla karşılaştıklarını ifade etti.

Neolitik yerleşim yeri içerisinde Orta Çağ Dönemi'ne ait 3-4 yaşlarında bir çocuk mezarı bulduklarını kaydeden Tekin, şunları kaydetti:

"Tabi ki ölüm her dönemde karşımıza çıkıyor. Bir aile bireyi vefat ettiği zaman herkes kendi mezarlık alanını yaratıyor. Burada en somut örneğini de bu yıl gördük. Muhtemelen günümüzden 500-600 yıl önce Orta Çağ'da gayrimüslim bir yerleşim vardı. Vefat etmiş bir çocuğu defnetmişler. Ama höyük olduğunun farkında değiller. Toprağı kazdıklarında karşılarına çıkan taşları da alarak aslında Neolitik Çağ dediğimiz taş çağının içerisine bebeklerini yerleştirmişler. 2 tane Taş Çağı köyünün temellerini de keserek Orta Çağın bir bebeğini getirmişler ve gömmüşler. Buda bize bunu gösteriyor. İç içe geçmiş bir tarih. Zaten bu Kahramanmaraş'ın bir özeti diye düşünüyorum. Domuztepe'de Neolitik Çağ mimarisi içerisinde Orta Çağ tarihlendirdiğimiz 3-4 yaşlarına ait bir bebek mezarı bulduk. Yatış yönü İslami olmadığı için bunu rahatlıkla söylüyoruz."

Son dakika haberleri! Domuztepe Höyüğü'nde Orta Çağ Dönemi'ne ait çocuk iskeleti bulundu
Son dakika haberleri! Domuztepe Höyüğü'nde Orta Çağ Dönemi'ne ait çocuk iskeleti bulundu
Son dakika haberleri! Domuztepe Höyüğü'nde Orta Çağ Dönemi'ne ait çocuk iskeleti bulundu
Son dakika haberleri! Domuztepe Höyüğü'nde Orta Çağ Dönemi'ne ait çocuk iskeleti bulundu
Son dakika haberleri! Domuztepe Höyüğü'nde Orta Çağ Dönemi'ne ait çocuk iskeleti bulundu

Kahramanmaraş, Halil Tekin, Orta Çağ, Vefat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri! Domuztepe Höyüğü'nde Orta Çağ Dönemi'ne ait çocuk iskeleti bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu 12:20 Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar 12:08 Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti 12:04 Sel mağduru gençten örnek davranış: Fazla ödenen 750 bin lirayı devlete iade etti
Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı 11:46 Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, 11:38 Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu 11:24 Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu
İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti 10:50 İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı 10:40 Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
12:36 Ölüm geliyorum dedi! Aşı karşıtı gazeteci, koronavirüsten yaşamını yitirdi
12:19 Seranın kapısını açık gören koca, içeride eşinin cesedini buldu
12:14 Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı
12:07 Süper Lig'de 6. haftayı yönetecek hakemler netleşti! İşte maçlara yapılan atamalar
12:06 Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler
11:45 Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı
11:41 Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk
11:38 Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış
11:20 Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor
11:12 Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 490 liradan alıcı buluyor
Ölüm geliyorum dedi! Aşı karşıtı gazeteci, koronavirüsten yaşamını yitirdi Ölüm geliyorum dedi! Aşı karşıtı gazeteci, koronavirüsten yaşamını yitirdi         
12:37
Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı Eren operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi! Turuncu ve gri kategoride aranıyorlardı         
12:15
Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler         
12:07
Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi Sazan sarmalı taktiğiyle 34 kişiyi dolandıran karı-koca, lüks hayat yaşarken yakayı ele verdi         
11:49
Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk Bülent Ersoy canlı yayında mikrofonu açık unuttu, sözleri programa damga vurdu: Son program kovulduk         
11:41
TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor! Başvuran yüzde 22 indirim alacak         
11:26
Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor Yorumculuk yapan Volkan Demirel'in Galatasaray ve Morutan hakkındaki yorumlarına tepki yağıyor         
11:21
Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı         
10:46
Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı         
10:31
Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı         
09:58
Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek         
09:50
Galatasaray taraftarın Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı         
09:30
İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü         
08:08
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri         
21:35
10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi         
18:26
Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 12:48:26. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Domuztepe Höyüğü'nde Orta Çağ Dönemi'ne ait çocuk iskeleti bulundu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement