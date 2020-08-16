Son dakika haberleri! Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın 72 yaşındaki kardeşi Robert Trump New York'ta kaldığı hastanede yaşamını yitirdi. Robert Trump'ın ölüm nedeni açıklanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 72 yaşındaki kardeşi Robert Trump, kaldığı New York Presbiteryen Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Donald Trump, dün kardeşi Robert'ı ziyaret etmiş ve ardından yaptığı açıklamada, "Harika bir kardeşim var, uzun zamandır harika bir ilişkimiz var. Şu anda hastanede, umarım iyi olur. Zor zamanlar geçiriyor" ifadelerini kullanmıştı.