Son dakika haberleri... Donanma Komutanlığı'nda bakıma alınan gemiden denize düşen 4 askerden 1'i şehit oldu (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Donanma Komutanlığı'nda bakıma alınan gemiden denize düşen 4 askerden 1'i şehit oldu (2)

27.09.2022 22:28
Son dakika haberleri... Donanma Komutanlığı'nda bakıma alınan gemiden denize düşen 4 askerden 1'i şehit oldu (2)

Son dakika haberleri: 1 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKERİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR, 2 ASKER TABURCU EDİLDİKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Donanma Komutanlığı'ndaki Tersane Komutanlığı'nda bakıma alınan gemide çalışma yaparken denize düşen 4 askerden Sözleşmesi Er Enes Bıyık, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye...

1 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKERİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR, 2 ASKER TABURCU EDİLDİ

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Donanma Komutanlığı'ndaki Tersane Komutanlığı'nda bakıma alınan gemide çalışma yaparken denize düşen 4 askerden Sözleşmesi Er Enes Bıyık, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Denize düşen askerlerden 2'sinin taburcu edildiği, 1'inin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

VALİ YAVUZ, DOKTORLARDAN BİLGİ ALDI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden askerle ilgili hastanede doktorlardan bilgi aldı. Vali Yavuz konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tersane Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan ve tedavisi Kocaeli Devlet Hastanesinde devam eden Mehmetçiğimizin sağlık durumu hakkında doktorlarımızdan bilgi aldık. Acil şifalar diliyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Donanma Komutanlığı'nda bakıma alınan gemiden denize düşen 4 askerden 1'i şehit oldu (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Donanma Komutanlığı'nda bakıma alınan gemiden denize düşen 4 askerden 1'i şehit oldu (2) - Son Dakika
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