Son dakika haberleri: Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

23.02.2022 13:08
Son dakika haberleri: Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

Son dakika haberleri: Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, dün bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği ve 6 askerin yaralandığı bildirildi.

Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, dün bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği ve 6 askerin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, dün 96 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü, 6 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Luhansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Ateşkes, Ukrayna, Donbas, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü - Son Dakika


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