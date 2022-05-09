Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

09.05.2022 09:41

- Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı Adana'da yer kavgasında dönerci kardeşleri vuran zanlı tutuklandı Adana'da dönercilerin yer kavgasında iki kardeşi vurup 1'inin ağır yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

- Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Adana'da yer kavgasında dönerci kardeşleri vuran zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da dönercilerin yer kavgasında iki kardeşi vurup 1'inin ağır yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Mayıs saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, döner ustası Yakup Yakan (32), bir süre önce Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda seyyar tezgahıyla satış yapmaya başladı. Yakan'ın tezgahının karşısındaki iş yerinde dönercilik yapan Mesut Sarıçakır (49), bu durumdan rahatsız oldu. Sarıçakır, Yakan'ın yanına giderek tezgahını kaldırmasını isteyince ikili arasında tartışma çıktı. Mesut Sarıçakır'ın ağabeyi Sinan Sarıçakır da olay yerine gelince tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yakan, belinden çıkarttığı tabancayı Sarıçakır kardeşlere doğrultup peş peşe ateş etti. Sarıçakır kardeşler kanlar içerisinde yere yığılırken, Yakan ise tezgahını bırakıp yanındaki Bedri A. ile birlikte otomobille kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, başından vurularak ağır yaralanan Mesut Sarıçakır ile ağabeyi Sinan Sarıçakır'ı, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise silahlı saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen Yakan ile yanındaki Bedri A., saklandıkları evlere yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheli Yakup Yakan ifadesinde, Mesut Sarıçakır'ın tezgahını kaldırması için tehditte bulunduğunu ve hakaret ettiğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup Yakan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Bedri A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedavisi devam eden Mesut Sarıçakır'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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