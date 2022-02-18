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Son dakika haberleri | Donör akciğerlerin kan grubunun evrensel kan grubuna dönüştürülebileceği araştırılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Donör akciğerlerin kan grubunun evrensel kan grubuna dönüştürülebileceği araştırılıyor

18.02.2022 15:44
Son dakika haberleri | Donör akciğerlerin kan grubunun evrensel kan grubuna dönüştürülebileceği araştırılıyor

Son dakika gündem haberine göre Bilim insanları, bağışlanan bazı akciğerlerin kan grubunun nakilden önce evrensel tür olarak bilinen "0" olarak değiştirilebileceği yönünde çalışmalar yaptı.

Bilim insanları, bağışlanan bazı akciğerlerin kan grubunun nakilden önce evrensel tür olarak bilinen "0" olarak değiştirilebileceği yönünde çalışmalar yaptı.

Science Alert'teki habere göre, yapılan son araştırmada, bağışlanan akciğerlerdeki "A" tipi kanla ilişkili antijenlerin büyük ölçüde temizlenebileceği ve onların "0" tipi kanla ilişkili akciğerlere dönüştürebileceği belirlendi.

"Science Translational Medicine" adlı dergide yayımlanan araştırmada, nakilden önce akciğerlerin kan grubunu değiştirme işleminin, "A" tipi kanı olan donör akciğerleri evrensel tip "0" grubuna dönüştüren bir çift enzim -özellikle FpGalNAc deasetilaz ve FpGalactosaminidase- aracılığıyla yapıldığı kaydedildi.

Bilim insanları, 8 "A" tipi kanı olan akciğeri söz konusu enzimlerle tedavi ederken, 4 saatte "A" tipi kan antijenlerinin yüzde 97'sinin temizlendiğini gözlemledi. Bu dönüşümün ise gözlemlenebilir herhangi bir toksisite olmadan sağlandığı aktarıldı.

Yeni "nötr" akciğerlerden üçü, gerçek bir naklin benzerini yapmak için plazmaya yerleştirildi. Gözlemlenen antikor hasarı çok az olurken, dönüştürülen akciğerlerin erken aşamalarda kabul edildiği ortaya çıktı.

Mevcut işaretler umut verici

Araştırmacılar, bu stratejinin akciğer naklinin geliştirilmesine ve hastalara organ tahsisinin adaletinde iyileştirmelere yol açacağına inanıyor.

Bu işlemin insanlara uygulanmadan önce daha fazla araştırma yapılması gerektiği ancak mevcut işaretlerin umut verici olduğu ifade edildi.

Araştırmacılar, akciğer kan grubu dönüşüm sürecini daha fazla test etmek için fareler üzerinde testler yapmayı amaçlıyor.

ABD'de organ nakli bekleme listesinde yaklaşık 100 bin hastanın olduğu belirtilen araştırmada, bu hastaların ana hücre yüzeyi antijenleriyle tamamen uyumlu olması gereken organlara ihtiyaç duydukları kaydedildi.

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geri dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Donör akciğerlerin kan grubunun evrensel kan grubuna dönüştürülebileceği araştırılıyor - Son Dakika


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