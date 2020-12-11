Son dakika haberleri: Dördüncü Uluslararası İslam Dünyası Konferansı yarın başlıyor - Son Dakika

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA) ile Hamad Bin Khalifa Üniversitesi İslami Araştırmalar Merkezi, 12-18 Aralık'ta "İslam Dünyasında Yönetişim ve Siyasi Otorite: Teori ve Uygulamayı İncelemek" temalı Dördüncü Uluslararası İslam Dünyası Konferansı'nı düzenleyecek.

CIGA'dan yapılan açıklamaya göre, konferansta, Müslüman toplumların karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan yönetişim ve siyasi otorite meselesine odaklanacak. Kovid-19'un yeni gerçekliği ve belirsizliği nedeniyle konferans sanal bir platformda gerçekleşecek. Konuşmacılar dünyanın farklı zaman dilimlerinde yaşadıkları için günde sadece iki oturum olacak.

Konferansın açılış konuşmalarını İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ve Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Emadeldin Shahin yapacak.

Programın ilerleyen oturumlarında, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, "İyi Yönetişim ve Çok Taraflılığın Zorlukları" hakkında görüşlerini sunacak. Malezya Eski Başbakan Yardımcısı Anwar İbrahim, "Müslüman Dünyası için Uyanma Projesi'nin ilkelerini aktaracak.

Konferansa ayrıca, UCLA Hukuk Fakültesi'nden Prof. Khaled Abou El Fadl, Columbia Üniversitesi'nden Prof. Mahmood Mamdani, Birleşik Krallık'taki King's Koleji'nden Prof. Humeira Iqtidar ve Pennsylvania Üniversitesi'nden Prof. Anne Norton gibi önde gelen bilim insanları katılacak.

CIGA tarafından düzenlenen önceki üç İslam Dünyası Konferansı'nda yapılan çalışmaların üzerine inşa edilmesi planlanan konferansta, "Demokrasinin Gereksinimleri, Tehlikeleri ve Beklentileri", "Farklı Müslüman ülkelerde Siyasi Yönetişimin Örnek Olaylarının Analiz Edilmesi", "İslam Dünyasının Canlanması, ve Siyasetin Zorunluluklarının İncelenmesi" gibi konular yer alacak.

Konferansın yayınlanacağı bağlantılar internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.