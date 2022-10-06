Son dakika haberleri | Döşeme atölyesinde çıkan yangında 4 itfaiye eri ve 1 çalışan yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Döşeme atölyesinde çıkan yangında 4 itfaiye eri ve 1 çalışan yaralandı

06.10.2022 22:49

Gelen son dakika haberine göre ANKARA'da bir döşeme atölyesinde çıkan yangında 4 itfaiye eri ve 1 çalışan yaralandı.

ANKARA'da bir döşeme atölyesinde çıkan yangında 4 itfaiye eri ve 1 çalışan yaralandı. Yangın söndürülürken, vücutlarındaki yanıklar nedeniyle hastanede tedeaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ankara Siteler'de bulunan Dizboyu sokakta bulunan bir mobilya döşeme atölyesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. İş yerinde çalışan 1 kişi yangında yaralanırken, mesai arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar olan işçi, arkadaşları tarafından iş yerinden uzaklaştırıldı. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Atölyeye giren 4 itfaiye eri bu sırada meydana gelen patlamada yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen ve vücutlarında hafif yanıklar olan 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Atölyede zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın ise itfaiye erlerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Atölye çalışanlarından Fuat Caşka, Atölyede çalışırken acı bir duman hissettik. Bu sırada merdivenden düşen bir arkadaşımızın vücudunda yanıklar olduğunu gördük. Yaralarına ve yanıklarına baktık. Çevredekiler ambulansı aradı. Hemen itfaiye ve sağlık ekipleri de geldi. 3 itfaiye eri binaya girdiler, o esnada patlama oldu. İtfaiyeci arkadaşlar dumanların içinden dışarı çıktılar. Soğutma çalışmaları yapıldı. Burası döşeme atölyesiydi. dedi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yangınla ilgili yapılan açıklamada, Siteler'de bir iş yerinde çıkan yangına müdahale eden Ankara İtfaiyesi'nden 4 mesai arkadaşımız olay yerinde gerçekleşen patlama sonucunda yaralanmıştır. Personellerimizin genel sağlık durumları iyi olup tedavileri sürmektedir. Mesai arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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Oturduğu binanın merdivenlerini yakan kişi operasyonla yakalandı Oturduğu binanın merdivenlerini yakan kişi operasyonla yakalandı Ankara haber... Ankara'da vericilerin bulunduğu alanda yangın çıktı Ankara haber... Ankara'da vericilerin bulunduğu alanda yangın çıktı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Döşeme atölyesinde çıkan yangında 4 itfaiye eri ve 1 çalışan yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Döşeme atölyesinde çıkan yangında 4 itfaiye eri ve 1 çalışan yaralandı - Son Dakika
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