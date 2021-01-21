Son dakika haberleri | Döviz bürosundan 3 bin doları saniyeler içinde böyle çaldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Döviz bürosundan 3 bin doları saniyeler içinde böyle çaldı

21.01.2021 20:20

Son dakika haberler: Döviz bürosundan 3 bin doları saniyeler içinde böyle çaldı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdiği bir döviz bürosundan, döviz bozdurmak istediğini söyleyerek 3 bin doları 'tırnakçılık' yöntemi ile çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Döviz bürosundan 3 bin doları saniyeler içinde böyle çaldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdiği bir döviz bürosundan, döviz bozdurmak istediğini söyleyerek 3 bin doları 'tırnakçılık' yöntemi ile çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamarasına yansıdı.

Olay, 11 Ocak tarihinde Kocaeli2nin İzmit ilçesinde faaliyet gösteren bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, döviz bürosuna gelen bir şahıs döviz bozdurmak istediğini söyledi. Bürodaki görevlinin paraları bozdurduğu sırada şahıs, elindeki 3 bin doları aldı. Şahıs daha sonra görevli ile tartışmaya başladı. Daha sonra şahıs, 'tırnakçılık' yöntemi ile aldığı 3 bin doları alarak kayıplara karıştı. Olayı fark eden döviz bürosu görevlileri, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, 3 bin doları çalan şahsın M.R. olduğu belirlendi. Şahıs polis ekipleri tarafından İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın 'yankesicilik' suçundan çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi. M.R.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay anı kamerada

Öte yandan, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın döviz bürosu görevlisinin elinden 3 bin doları aldığı ve kadının ilgisini dağıtmak amacı ile tartışmaya başladığı görülüyor.

Son dakika haberleri | Döviz bürosundan 3 bin doları saniyeler içinde böyle çaldı
Son dakika haberleri | Döviz bürosundan 3 bin doları saniyeler içinde böyle çaldı
Son dakika haberleri | Döviz bürosundan 3 bin doları saniyeler içinde böyle çaldı
Son dakika haberleri | Döviz bürosundan 3 bin doları saniyeler içinde böyle çaldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Döviz bürosundan 3 bin doları saniyeler içinde böyle çaldı - Son Dakika


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