Döviz bürosunu soymaya çalışan silahlı saldırgan kadın çalışan direnince böyle kaçtı - Son Dakika

Döviz bürosunu soymaya çalışan silahlı saldırgan kadın çalışan direnince böyle kaçtı

Kadın çalışan eline aldığı cihazla silahlı soyguncuyu böyle kovaladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamüsel ilçesinde bir döviz bürosunu soymaya çalışan silahlı şahsın, iş yerinde çalışan kadının para kontrol cihazı ile direnmesi sonucu kaçtı. Soygun girişimi anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 14.30 sıralarında öğlen saatlerinde Hacıömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosuna gelen şahıs, cebinden çıkardığı silahını kasadaki kadın çalışana doğrultarak paraları poşete koymasını söyledi. İş yeri çalışanının tepki göstererek eline aldığı para kontrol cihazı ile karşıı koyması sonucu ilse silahlı şahıs, hızla iş yerinden çıkarak kaçmaya başları. Kadın çalışanın ise elindeki cihaz ile şahsı bir süre kovaladıktan sonra iş yerine dönerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Üzerini değiştirirken polis ekiplerine yakalandı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin takibi sonucu, soygun girişiminde bulunan şahıs ara sokakta üzerini değiştirmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Soygun girişimi güvenlik kamerasında

Öte yandan soygun girişimi ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde döviz bürosuna gelen şahıs, cebinden silahını çıkararak iş yerinde bulunan kadın çalışana kazadaki paraları uzattığı çantaya doldurmasını söylüyor. Kadın çalışan ise tepki göstererek eline aldığı para kontrol cihazı ile karşı koyması sonucu ilse silahlı şahıs, hızla iş yerinden çıkarak kaçmaya başlıyor. Kadın çalışan ise elindeki cihazla, kaçan şahsı kovalıyor.