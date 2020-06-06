Son dakika haberleri | Down sendromlu Meryem, yeniden

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tarafından geçen yıl zabıta olma hayali gerçekleştirilen down sendromlu Meryem Türkyılmaz (26), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ara verdiği "sembolik görevine" yeniden başladı.

Mesaisinin ilk gününde Belediye Başkanı Türkyılmaz'ı makamında ziyaret eden Meryem, yarıda bıraktığı görevine tekrar dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Türkyılmaz da engeline rağmen mesleğini severek icra eden ve göreve yeniden dönen Meryem'in "maaşına zam yaptığını" söyledi.

Meryem Türkyılmaz, ziyaretin ardından Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Hüyüktepe ve ekip arkadaşlarıyla pazarda denetimde bulundu. Maskesiz sokağa çıkan vatandaşları uyaran Meryem, tedbirlere uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Türkyılmaz, denetimlerin ardından tanışmayı çok istediği Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i, babası Erol Türkyılmaz ile ziyaret etti. Meryem, Kovid-19 sürecinin bitmesinden sonra Vali Sezer ve ailesini evlerine davet etti.