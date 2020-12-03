Son dakika haberleri: Down sendromlu Osman, koronavirüsü yendi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Down sendromlu Osman, koronavirüsü yendi

03.12.2020 11:37
Son dakika haberleri: Down sendromlu Osman, koronavirüsü yendi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da, down sendromlu Osman Nuri Gültekin (25), koronavirüsü tavsiyelere uyarak, ailesinin de desteğiyle yendi.

BURSA'da, down sendromlu Osman Nuri Gültekin (25), koronavirüsü tavsiyelere uyarak, ailesinin de desteğiyle yendi. Anne Selma Gültekin (45), "Verilen yemeği odasına kapıdan aldı, yemeğini yine kapıdan bıraktı. Bizi bile odasına kabul etmedi. Bize virüsün bulaşmaması, Osman'ın dikkat etmesinden dolayı" dedi.

İnegöl ilçesinde yaşayan, down sendromlu Osman Nuri Gültekin, 4 Kasım'da koronavirüse yakalandı. Evinde karantinaya alınan ve duyarlı davranışıyla odasından hiç çıkmayan Gültekin, sağlığına kavuştu. Karantina süreci 14 Kasım'da tamamlanan ve down sendromlu hastaların da Covid-19'u yenebildiğini gösteren Gültekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü ailesi ile birlikte geçiriyor.

'SENİ YENDİM KORONA'Kendini iyi hissettiğini belirten Osman Nuri Gültekin, bel ağrısının ardından test yaptırdıklarını ve pozitif çıktığını anlattı. Hastalık sürecine dair Gültekin, "Ateşim olmadı, biraz öksürüğüm oldu. Koronayı yendim. Dua ettim. Evde televizyon izledim, video izledim. İyileşince pazartesi babamla işe gittim" dedi.Tavsiyelerde de bulunan Gültekin, "Maske takarsanız hasta olmazsınız. Maske, mesafe, temizlik olursa koronayı yenersiniz. Evde karantinaya aldım kendimi. Odamdan çıkmadım. Seni yendim korona" diye konuştu.'ODALARIMIZI AYIRDIK, ÇOK DİKKAT ETTİ'Osman'ın çok özel bir çocuk olduğunu ve koronavirüs tedbirlerine ilişkin sürecin başlamasından itibaren kurallara uyduğunu belirten baba Murat Gültekin (48), "Kendisine sürekli tedbirleri anlattık, bu süreçte de kurallara uydu. Engellilerin dışarı çıkmasına izin verilmesinin ardından Osman'ı çok fazla evde tutamadık ancak kontrollü olarak dışarı çıkarıyorduk. Bir gün otururken, sırt ağrılarının olduğunu söyledi. Biz de sürekli durumunu takip ediyorduk, doktora götürdük. Tedbir amaçlı test aldık, pozitif olduğunu öğrendik. Karantina sürecinde hem Osman'ın hem de bizlerin odalarını ayırdık. 10 gün boyunca Osman her kurala uydu, semptomları yaşadı, 1 haftadır çok daha dikkatli. Hatta evden çoğu zaman dışarı çıkmak istemiyor, çok sevdiği dedesine bile gitmek istemiyor" dedi.'OSMAN'IN DİKKAT ETMESİ SAYESİNDE BİZE BULAŞMADI'

Anne Selma Gültekin ise Osman'ın karantina sürecini paylaşarak, "Osman, karantina döneminde kurallara uygun hareket etti, odasından dışarı sadece lavabo ihtiyacı için çıktı. Verilen yemeği odasına kapıdan aldı, yemeğini yine kapıdan bıraktı. Bizi bile odasına kabul etmedi. Semptomları yaşadı, kendime maske ve eldiven takarak odasına girip ateşini ölçtüm ve ilaçlarını vermeye gayret ettim. Kendini çok güzel ifade etti, ağrılarını dile getirdi. Başta ilaçlarını zorluk içirmekte zorluk çektik, iyi geldiğini anlayınca kullanmaya devam etti. Hepimiz test yaptırdık, negatif çıktık. Osman'ın dikkat etmesinden dolayı bulaşma olmadı, diye düşünüyorum. Dışarıda da bütün kurallara göre hareket ediyor, maskesiz dolaşmıyor" diye konuştu.


Son dakika haberleri: Down sendromlu Osman, koronavirüsü yendi
Son dakika haberleri: Down sendromlu Osman, koronavirüsü yendi
Son dakika haberleri: Down sendromlu Osman, koronavirüsü yendi
Son dakika haberleri: Down sendromlu Osman, koronavirüsü yendi
Son dakika haberleri: Down sendromlu Osman, koronavirüsü yendi
Son dakika haberleri: Down sendromlu Osman, koronavirüsü yendi
Son dakika haberleri: Down sendromlu Osman, koronavirüsü yendi
Son dakika haberleri: Down sendromlu Osman, koronavirüsü yendi

Nuri Gültekin, Koronavirüs, Karantina, Selma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Down sendromlu Osman, koronavirüsü yendi - Son Dakika


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