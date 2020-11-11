Son dakika haberleri | DP İl Başkanı Ali Epik korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri | DP İl Başkanı Ali Epik korona virüsten hayatını kaybetti

11.11.2020 17:23
Son dakika haberleri | DP İl Başkanı Ali Epik korona virüsten hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika habere göre Demokrat Parti (DP) Kütahya İl Başkanı Ali Epik, korona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti.

Demokrat Parti (DP) Kütahya İl Başkanı Ali Epik, korona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti.

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 gündür Covid-19 tedavisi gören 58 yaşındaki Ali Epik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Epik, 18 Ekim 2020 günü Genel Başkan Gültekin Uysal'ın da katıldığı Olağan Genel Kurul'da DP Kütahya İl Başkanlığı görevine seçilmişti. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri | DP İl Başkanı Ali Epik korona virüsten hayatını kaybetti

Demokrat Parti, Koronavirüs, Kütahya, Epik, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | DP İl Başkanı Ali Epik korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika


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