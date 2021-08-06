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Son dakika haber! DR. DENİZ DEMİRHAN: İSTANBUL'U SARAN KÜL BULUTUNUN NEDENİ YANGINLAR - Son Dakika

Son dakika haber! DR. DENİZ DEMİRHAN: İSTANBUL'U SARAN KÜL BULUTUNUN NEDENİ YANGINLAR

06.08.2021 21:02
Son dakika haber! DR. DENİZ DEMİRHAN: İSTANBUL'U SARAN KÜL BULUTUNUN NEDENİ YANGINLAR, System.String[]

Son dakika gündem haberi: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, "Bugünlerde güneşin rengini kırmızı olarak görüyoruz.

Kubilay ÖZEV/ - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, "Bugünlerde güneşin rengini kırmızı olarak görüyoruz. Çünkü atmosferde çok yoğun miktarda kül bulunmakta. Önümüzdeki birkaç gün boyunca yurt genelinde bu küllere rastlayabiliriz. Bunun sebebi hem ülkemizde olan yangınlardan çıkan küllerin atmosfere çok hızlı bir şekilde yayılmış olması, hem de Yunanistan'dan çıkan yangın küllerinin bizim atmosferimizde şu an bulunuyor olması" dedi.

Gün içerisinde gökyüzünün kırmızı renkte olmasının nedenlerini açıklayan İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, "Başımızı kaldırıp güneşe doğru baktığımızda güneşin belli bir rengi olduğunu görürüz ve bu renk çeşitli faktörlere bağlıdır. Öncelikle dünya ile güneş arasındaki mesafe çok önemlidir. Ancak güneş ışınları yeryüzüne ulaşana kadar yolda aldığı atmosfer katmanları bu durumu etkiler. Atmosferdeki partikül içeriği değiştiğinde biz güneşin rengini biraz daha farklı olduğunu görürüz" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ GÜN ÜLKE GENELİNDE BU KÜLLERE RASTLAYABİLİRİZ" Demirhan, sözlerine şu şekilde devam etti:  "Bugünlerde güneşin rengini biraz daha kırmızı olarak görüyoruz. Çünkü atmosferde çok yoğun miktarda kül bulunmakta. Önümüzdeki birkaç gün boyunca yine yurt genelinde özellikle Doğu Karadeniz, İç Anadolu bölgesinde sıkça bu küllere rastlayabiliriz. Bunun sebebi hem ülkemizde olan yangınlardan çıkan küllerin atmosfere çok hızlı bir şekilde yayılmış olması, hem de Yunanistan'dan çıkan yangın küllerinin bizim atmosferimizde şu an bulunuyor olması." "MASAMIZDA MİNİK TOZ YA DA KÜLLER VARDI" Küllerin yangınlardan kaynaklandığını tahmin ettiğini söyleyen Cemile Özlü, "Evden dışarı arkadaşımla kahve içmeye çıktım. Ufak toz ya da kül tanelerini havada uçuştuklarını gördüm. Solunum sıkıntısı olan insanlar için tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Az önce masamızda da minik toz ya da küller vardı. Görevli arkadaş temizledi. Sabah haberlerde gördüğüm kadarıyla yangınlardan olduğunu düşünüyorum" dedi. Fadime Hançer de, "Çocuğunu eğlendirmek için parka getirdim. Ancak minik minik küllerin yağdığını fark ettim. Şu an üzerimde bile var. Yangınlardan kaynaklanıyor olabilir" diye konuştu. "HAVADAN TOZ ŞEKLİNDE KÜL YAĞIYOR"

Havadan kül yağdığını söyleyen Avni Civan, "Benim tahminim yangınlardan kaynaklanan tozların buralara kadar gelmiş olması. Az önce arkadaşlarla arabadaydık ve kül uçuştuğunu gördük. Arkadaşlar 'bizden mi geldi' dedi. Ancak baktım havadan toz şeklinde kül yağıyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! DR. DENİZ DEMİRHAN: İSTANBUL'U SARAN KÜL BULUTUNUN NEDENİ YANGINLAR
Son dakika haber! DR. DENİZ DEMİRHAN: İSTANBUL'U SARAN KÜL BULUTUNUN NEDENİ YANGINLAR
Son dakika haber! DR. DENİZ DEMİRHAN: İSTANBUL'U SARAN KÜL BULUTUNUN NEDENİ YANGINLAR
Son dakika haber! DR. DENİZ DEMİRHAN: İSTANBUL'U SARAN KÜL BULUTUNUN NEDENİ YANGINLAR
Son dakika haber! DR. DENİZ DEMİRHAN: İSTANBUL'U SARAN KÜL BULUTUNUN NEDENİ YANGINLAR
Son dakika haber! DR. DENİZ DEMİRHAN: İSTANBUL'U SARAN KÜL BULUTUNUN NEDENİ YANGINLAR

İstanbul Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Meteoroloji, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! DR. DENİZ DEMİRHAN: İSTANBUL'U SARAN KÜL BULUTUNUN NEDENİ YANGINLAR - Son Dakika


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