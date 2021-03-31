Son dakika haberleri! Drift yapıp sosyal medyada yayınladı, trafik polisi yakaladı - Son Dakika

Drift yapıp sosyal medyada yayınladı, trafik polisi yakaladı
Sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesilerek ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu
HATAY - Hatay'da otomobili ile drift yapan sürücü, bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca yakalandı.
Merkez Antakya ilçesinde Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün Antakya Küçük Sanayi Sitesi'nde drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçti.
Görüntülerden aracın plakasını tespit eden ekipler, otomobili uygulama noktasında durdurdu. Polis ekipleri, sürücü Mehmet Y.'ye 6 bin 700 lira ceza keserek ehliyetine 2 ay süreyle el koydu.
Kaynak: İHA
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