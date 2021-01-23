Son dakika haberleri: (Drone) Gölbaşı'da sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: (Drone) Gölbaşı'da sokaklar boş kaldı
23.01.2021 11:35
Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uyuldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uyuldu.
Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 25 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçenin meydan, cadde ve sokakları boş kaldı.
Gölbaşı genelinde polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. İlçe merkezindeki işlek cadde ve sokaklar, polis araçları tarafından denetlendi.
Kısıtlama kararında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede belirtilen şartları taşıyanların ve görevli olanların sokağa çıkmasına izin verildi.
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