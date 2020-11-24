ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1083 artarak 263 bin 812'ye yükseldi.
New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 276 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 640 bini geçti. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri Brooklyn bölgesindeki soğutmalı römorklardan oluşan konteyner morglarda bekletiliyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: (Drone) - Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler için mobil morglar kullanılıyor - Son Dakika