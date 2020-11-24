Son dakika haberleri: (Drone) - Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler için mobil morglar kullanılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: (Drone) - Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler için mobil morglar kullanılıyor

24.11.2020 20:14

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1083 artarak 263 bin 812'ye yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1083 artarak 263 bin 812'ye yükseldi.

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 276 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 640 bini geçti. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri Brooklyn bölgesindeki soğutmalı römorklardan oluşan konteyner morglarda bekletiliyor.

Son dakika haberleri: (Drone) - Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler için mobil morglar kullanılıyor
Son dakika haberleri: (Drone) - Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler için mobil morglar kullanılıyor
Son dakika haberleri: (Drone) - Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler için mobil morglar kullanılıyor
Son dakika haberleri: (Drone) - Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler için mobil morglar kullanılıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: (Drone) - Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler için mobil morglar kullanılıyor - Son Dakika


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