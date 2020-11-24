Son dakika haberleri: (Drone) - Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler için mobil morglar kullanılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: (Drone) - Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler için mobil morglar kullanılıyor

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1083 artarak 263 bin 812'ye yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1083 artarak 263 bin 812'ye yükseldi. New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 276 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 640 bini geçti. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri Brooklyn bölgesindeki soğutmalı römorklardan oluşan konteyner morglarda bekletiliyor.

Son Dakika

Eski Beşiktaşlı Boateng, model eşi Melissa Satta ile yollarını ayırdı

Son Dakika: Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Yüzbinlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu

Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var

Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı

Afganistan'da pazar yerinde çifte bombalı saldırı gerçekleşti: 14 ölü, 45 yaralı

Kısa yoldan zengin olma hayali kuran 7 yıllık çift dolandırıcıların kurbanı oldu

Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı