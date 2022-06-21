Son dakika haberleri... DSİ'nin yatırımlarıyla Diyarbakır'da 719 bin 690 dekar tarım alanı suya kavuştu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... DSİ'nin yatırımlarıyla Diyarbakır'da 719 bin 690 dekar tarım alanı suya kavuştu

21.06.2022 10:46
Son dakika haberleri... DSİ'nin yatırımlarıyla Diyarbakır'da 719 bin 690 dekar tarım alanı suya kavuştu

Son dakika haberler: Diyarbakır'da yatırımlarla 719 bin 690 dekar tarım arazisine suya kavuştu.

Diyarbakır'da yatırımlarla 719 bin 690 dekar tarım arazisine suya kavuştu.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yatırımların kaynağını teşkil eden, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturan ve ulaştığı her alanda zincirleme bir reaksiyona sebep olan su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor.

Su tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkinin geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, DSİ'nin ülkenin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması için projeler üreten Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

Ülkenin kalkınmasının kilometre taşlarından bir marka olan DSİ'nin hizmetlerinden faydalanmayan tek bir vatandaşın olmadığını kaydeden Akca, suyun hayatın merkezinde olduğu gibi kalkınmanın da merkezinde olduğunu aktardı.

Susuz bir kalkınmanın mümkün olmadığını, sulama projeleri başta olmak üzere yatırımların en kısa zamanda tamamlayarak faydaya dönüştürmek, verimli toprakların bereketine bereket katmak için çalıştıklarını belirten Akca, DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını bildirdi.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğu, bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiği diğer taraftan da yaşam standardını yükselttiğini aktaran Akca, Diyarbakır'da bu yıl sulama sezonunun 15 Nisan'da başladığını anımsattı.

Akca, şöyle devam etti:

"Diyarbakır'da toplam 719 bin 690 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile 2022 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 4 milyar 318 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon diliyor, DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

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Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... DSİ'nin yatırımlarıyla Diyarbakır'da 719 bin 690 dekar tarım alanı suya kavuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... DSİ'nin yatırımlarıyla Diyarbakır'da 719 bin 690 dekar tarım alanı suya kavuştu - Son Dakika
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