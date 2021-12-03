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Son dakika haberleri | DSÖ: Yeni koronavirüs varyantlarının ortaya çıkması sürpriz değil - Son Dakika

Son dakika haberleri | DSÖ: Yeni koronavirüs varyantlarının ortaya çıkması sürpriz değil

03.12.2021 18:09
Son dakika haberleri | DSÖ: Yeni koronavirüs varyantlarının ortaya çıkması sürpriz değil

Son dakika haberleri: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Sözcüsü Richard Pebody, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) yeni varyantların ortaya çıkmasının sürpriz olmadığını ve uluslararası toplum ile DSÖ'nün durumu çok yakından izlediğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Sözcüsü Richard Pebody, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) yeni varyantların ortaya çıkmasının sürpriz olmadığını ve uluslararası toplum ile DSÖ'nün durumu çok yakından izlediğini söyledi.

Pebody, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Virüsler zamanla değişir. Çoğaldıkça mutasyonlar meydana gelir. ve biz bunu tüm virüslerde, influenzada görüyoruz. Yani bu bir sürpriz değil." dedi.

Yeni varyantların ortaya çıkmasının paniğe neden olmaması gerektiğini belirten Pebody, insanlara ve hükümetlere yönelik "çok açık bir mesajla", savunmasız grupların aşılanmasının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Pebody, virüsün bulaşmasını azaltmak için fiziksel mesafe, solunum ve el hijyeni ile yüz maskelerinin takılması kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

DSÖ Avrupa'daki yüksek tehdit patojenler ekibine liderlik eden Pebody, Kovid-19'un Omicron varyantının sadece günler önce bildirildiğini, DSÖ'nün geçen hafta virüsü değerlendirmek için kullandığı ilk bilgilerin "bu yeni varyantla olası bir yeniden enfeksiyon riski artışına" işaret ettiğini belirtti.

Pebody, virüsün çok sayıda mutasyonu olduğunu ve bunun da endişeye yol açtığının da altını çizdi.

Aşılar ve Omicron varyantı

Aşıların Omicron varyantı üzerindeki etkinliğine ilişkin konuşan Pebody, "Aşılar, ciddi vakaları önlemek için kullanmamız gereken gerçekten önemli bir müdahale olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Pebody, öncelikli hedefin hastaneye yatışları ve ölümleri engellemek olduğunu dile getirdi.

Mevcut korumanın "iyi, dayanıklı ve uzun ömürlü" olduğunu aktaran Pebody, "Virüsün mutasyonlarına baktığımızda, aşıların halen ciddi vakalara karşı koruma sağlamasını beklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Pebody, Avrupa'da "çok yüksek" bir aşılama oranına sahip bölgeler olduğunu, bazılarında ise yaşlı insanlar ve sağlık çalışanlarının "çok yüksek bir oranının" halen aşılanmamış olduğunu kaydetti.

Kronik hastalar ve yaşlılar gibi yüksek risk altında bulunan grupların korunmaları için uygun şekilde aşılanmalarının çok önemli olduğunu belirten Pebody, aşının ayrıca Kovid-19'un yayılmasını azaltmaya ve mutasyona uğraması için gereken süreyi engellemeye yardımcı olacağını aktardı.

"Delta için alınan önlemler Omicron varyantı içinde çok önemli olacak"

Pebody, Kovid-19 salgınını henüz bitmemiş, uzun bir yolculuğa benzetti.

Salgınla mücadelede aşı, hijyen kuralları, sosyal mesafe ve maske kullanımı da dahil olmak üzere hangi önlemlerin alınması gerektiğinin bilindiğini anlatan Pebody, Avrupa bölgesinde Delta varyantının daha baskın olduğunu kaydetti.

Pebody, Avrupa'da ve küresel olarak da tekrar eden eşitsizliklerin üstesinden gelinmesinin önemli olduğunu, böylelikle salgının sona erdirilebileceğini belirterek, "Omicron varyantına bölgemizde çok az rastlandı. Ancak delta için aldığımız önlemlerin aynısını Omicron için de almak önemli olacak, yani bahsettiğim gibi aşı ve halk sağlığı önlemleri." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, Omicron, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | DSÖ: Yeni koronavirüs varyantlarının ortaya çıkması sürpriz değil - Son Dakika


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