Erzurum'da düdüklü tencerenin patlamasıyla yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan 46 yaşındaki Münevver Samancı, tedavi altına alındı.
Erzurum'un Pasinler ilçesinde oturan 3 çocuk annesi Münevver Samancı, düdüklü tencerede yemek yaparken patlaması sonucu ağır şekilde yaralandı. Yüzünde ve vücudunda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşan kadın Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedavi görüyor. - ERZURUM
Kaynak: İHA
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