Son dakika haberleri! Düğün alışverişleri mobilya sektörünü hareketlendirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Düğün alışverişleri mobilya sektörünü hareketlendirdi

Son dakika ekonomi haberi... Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle düğün alışverişlerinden dolayı hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'nin mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle düğün alışverişlerinden dolayı hareketlilik yaşanıyor.

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İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, AA muhabirine, salgın nedeniyle ötelenen düğünlerin gerekli tedbirler alınarak 1 Temmuz'dan itibaren yapılabileceğini hatırlattı.

Evlenecek çiftlerin mobilya ürünlerine ilgi göstermesiyle piyasaya canlılık geldiğini belirten Ayhan, şöyle devam etti:

"Bu satışlar şubat, mart ve nisan aylarında yapılması gereken alışverişlerdi, pandemi nedeniyle ötelenmişti. Birkaç ay böyle devam eder. Sektörümüz yavaş yavaş kendini toparlamaya çalışıyor. Biz de kendimizi bu yeni şartlara alıştırmaya çalışıyoruz. Tedbirli bir şekilde çalışarak işlerimizi yapma telaşındayız. Bu zamanlarda firmalarımız hem personelini hem firmasının geleceğini koruyarak ayakta kalma mücadelesi veriyor."

Salgından dolayı dış satımda ciddi yavaşlama gözlendiğini aktaran Ayhan, dünya genelinde Kovid-19 sorunu bitmeden eski ihracat rakamlarını yakalamalarının zor olacağını söyledi.

Ayhan, 2021 yılı itibarıyla bıraktıkları yerden ihracat rakamlarını daha ileriye götürebileceklerini dile getirdi.

Dış satımda bu sene yüzde 50 civarında gerileme olduğunu ifade eden Ayhan, "Seyahatin serbest olduğu ülkelere şu anda ihracatımız var fakat birçok ülkede tedbirle nedeniyle ihracatımız yavaşladı. Yine de ihracatta bu ay itibarıyla hareketlenme başladı." dedi.

MODEF kapılarını 20 Temmuz'da "tedbirlerle" açacak

Özcan Ayhan, 20-25 Temmuz'da yapılacak "43. Uluslararası İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı" (MODEF EXPO 2020) hazırlıklarına da değindi.

Fuar için gerekli tedbirleri aldıklarını bildiren Ayhan, şunları kaydetti:

"MODEF'e ağırlıklı olarak yurt dışından ziyaretçi bekliyoruz. İyi bir ziyaretçi kitlesinin gelmesini tahmin ediyoruz. Bu fuar hem mağazalarımıza hem üretici arkadaşlarımıza hareket getirecek. Kendimiz tedbir almayı düşünüyoruz. Bunun yanında profesyonel destek de alacağız. Bekleme salonlarında koltuk sayılarını azaltarak, firmalarımızın metrekareye göre ziyaretçi almaları konusunda uyararak, maskeler dağıtarak, her türlü hijyen ve tedbiri alarak, Sağlık Bakanlığının kurallarına uymak gibi her türlü tedbiri alacağız."

Murat Erat, İnegöl, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Düğün alışverişleri mobilya sektörünü hareketlendirdi - Son Dakika Ekonomi

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