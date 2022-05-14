KOCAELİ'nin Kartepe ilçesine fotoğraf çekimi için gelen, bu akşam evlenecek olan Enes Konuk ve Sümeyye Yılgın ile kız kardeşleri kazada yaralandı. 4 genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza öğle saatlerinde, Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Cengiz Topel Havalimanı mevkiinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Enes Konuk idaresindeki 54 ZR 641 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Adem Sarı idaresindeki 41 GB 830 plakalı TIR'a ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Otomobilden çıkan üzerlerinde gelin ve damatlıkları bulunan Enes Konuk ve Sümeyye Yılgın ile kız kardeşleri Melike Konuk ve Medine Yılgın, acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BU AKŞAM EVLENECEKLERDİ

Kazada yaralanan Sümeyye Yılgın ve Enes Konuk'un bugün Sakarya'nın Serdivan ilçesinde saat 19.00 yapacakları düğün ile dünya evine girecekleri öğrenildi. Gelin ve damadın, kardeşleriyle birlikte Kartepe ilçesinde bulunan bir fotoğrafçıya gitmek için yola çıktıkları ve kaza yaptıkları anlaşıldı.