Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda yolu kapatıp oyun oynadılar, o anlar kamerada

Arnavutköy'de düğün konvoyu sıkça kazaların yaşandığı Sazlıbosna- Hadımköy yolunda trafiği kapatarak oyun oynadı. Diğer araçların zorlukla ilerleyebildiği yol ve konvoydakilerin oyunu cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy'de hafta sonu düğün konvoyu yapan bir grup sıkça kazaların meydana geldiği Sazlıbosna - Hadımköy yolunda trafiği durdurarak oyun oynadı. Yaklaşık 15 aracın göl üzerinde durarak oyun oynadığı ve diğer araçların geçişte zorlanarak isyan ettiği o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL