Son dakika haber: Düğün salonunu tekstil atölyesine dönüştüren Batmanlı girişimci 70 kişiye iş verdi - Son Dakika

Son dakika haber: Düğün salonunu tekstil atölyesine dönüştüren Batmanlı girişimci 70 kişiye iş verdi

08.01.2021 11:07

Son dakika haber... Batman'ın Sason ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan düğün salonunu tekstil atölyesine dönüştüren girişimci Şükrü Değirmenci, 70 kişiye de iş imkanı sağladı.

Batman'ın Sason ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan düğün salonunu tekstil atölyesine dönüştüren girişimci Şükrü Değirmenci, 70 kişiye de iş imkanı sağladı.

İstanbul'da uzun yıllar tekstil sektöründe çalışan Değirmenci, sonra memleketi Sason ilçesine döndü. İlçede iş olanaklarını araştıran Değirmenci, Kovid-19 önlemleri kapsamında kapalı olan bir düğün salonunu kiralayarak tekstil atölyesine dönüştürmeye karar verdi.

Daha önce düğün salonu olarak kullanılan mekanda atölye oluşturan Değirmenci, burada çoğunluğu köylerden gelen gençler olmak üzere 70 kişiyi istihdam etti.

Değirmenci, AA muhabirine, 30 yıl boyunca İstanbul'da tekstil sektöründe çalıştığını, yeniden döndüğü memleketi Sason'da tekstil çalışmalarına öncülük ettiğini söyledi.

Salgından dolayı kapalı olan düğün salonunu kiralayarak tekstil atölyesi açtığını aktaran Değirmenci, "Allah izin verirse ilçemize ve ilçe halkımıza hizmet etmek gayretindeyiz. Özellikle pandemi sürecinden dolayı işsiz kalan gençlerimize iş olanağı sunmak istiyoruz. Allah izin verirse istihdam sayısını 120'ye çıkarmayı planlıyoruz. Personelimizin çoğu köylerden geliyor, işi olmayan gençlerimizi iş sahibi yapmaya, meslek öğretmeye çalışıyoruz." dedi.

Çalışanlardan Sidar Aydın da atölye sayesinde iş sahibi olduğunu ve bunun mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Çalışarak ailesine destek verdiğini dile getiren Aydın, "Sağolsun Şükrü Bey İstanbul'dan gelerek ilçemizde atölyeyi açtı. Çalıştığımız için sevinçliyim." diye konuştu.

Rukiye Yıldırım ise üniversiteden geçen yıl mezun olduğunu, bir işe yerleşinceye kadar atölyede çalışmaya karar verdiğini kaydetti.

"İlçemizde bu tekstil atölyesinin işçi aldığını duydum, müracaat ettim ve işe başladım. Bizim gibi iş arayışında olanlara umut kapısı oldu." diyen Yıldırım, bu tür işletmelerin bölgede artması temennisinde bulundu.

Pelda Aydın da atölye sayesinde meslek sahibi olduğunu vurgulayarak, "Daha önce düğün salonu olan bu alanda işletmemiz açıldı, işlerimiz iyi gidiyor. Aramızda ilkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunu arkadaşlarımız var. Daha önce hiç tekstil deneyimi olmayan arkadaşlarımız burada bu işi öğreniyor. Bölgede bu tür yerlerin daha çok açılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Son dakika haber: Düğün salonunu tekstil atölyesine dönüştüren Batmanlı girişimci 70 kişiye iş verdi
Son dakika haber: Düğün salonunu tekstil atölyesine dönüştüren Batmanlı girişimci 70 kişiye iş verdi
Son dakika haber: Düğün salonunu tekstil atölyesine dönüştüren Batmanlı girişimci 70 kişiye iş verdi
Son dakika haber: Düğün salonunu tekstil atölyesine dönüştüren Batmanlı girişimci 70 kişiye iş verdi

Hisarcık, Batman, Sason, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Düğün salonunu tekstil atölyesine dönüştüren Batmanlı girişimci 70 kişiye iş verdi - Son Dakika


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