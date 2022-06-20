Son dakika haberleri... Düğün sonrası öldürülen kadın, 'çeyrek altın' kavgasında vurulmuş (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Düğün sonrası öldürülen kadın, 'çeyrek altın' kavgasında vurulmuş (2)

20.06.2022 23:07
Son dakika haberleri... Düğün sonrası öldürülen kadın, 'çeyrek altın' kavgasında vurulmuş (2)

Son dakika haberi: KAVGADA ÖLEN GÜLTEN'İN EŞİ TUTUKLANDIDüğün sonrası takı tartışması nedeniyle çıkan ve Gülten Şencan'ın hayatını kaybettiği silahlı kavga sonrası gözaltına alınan eşi Yılmaz Şencan ile oğlu H.Ş., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

KAVGADA ÖLEN GÜLTEN'İN EŞİ TUTUKLANDI

Düğün sonrası takı tartışması nedeniyle çıkan ve Gülten Şencan'ın hayatını kaybettiği silahlı kavga sonrası gözaltına alınan eşi Yılmaz Şencan ile oğlu H.Ş., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Yılmaz Şencan eşi Gülten Şencan'ın kendi silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu H.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu arada olayda yaralanan Tarık Öztürk ve Tayfur Dağtekin ise hastanedeki tedavilerinin ardından sorgulanmak üzere gözaltına alındı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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Kaynak: DHA

kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Düğün sonrası öldürülen kadın, 'çeyrek altın' kavgasında vurulmuş (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Düğün sonrası öldürülen kadın, 'çeyrek altın' kavgasında vurulmuş (2) - Son Dakika
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