Düğünde "halay" kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Düğünde "halay" kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

19.10.2022 08:08

Düğünde "halay" kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir düğünde "halay çekme" meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Düğünde "halay" kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir düğünde "halay çekme" meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bir düğünde halay çekme meselesinden ötürü tartışma çıktı. Tartışmada birkaç kişi tarafından darp edildiği iddia edilen 17 yaşındaki H.D., evine giderek pompalı tüfeği aldı. Tüfekle düğünü basan H.D., burada Sedat Gizlenir'e ateş açtı. Sedat Gizlenir olay yerinde hayatını kaybederken, kurşunların isabet ettiği E.Ş. ve D.D. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

H.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Hatay haberi! Arsuz'da gümrük kaçağı sigara ile nargile tütünü ele geçirildi Hatay haberi! Arsuz'da gümrük kaçağı sigara ile nargile tütünü ele geçirildi Düğünde halay kavgası çıktı! Ölü ve yaralılar var Düğünde halay kavgası çıktı! Ölü ve yaralılar var

Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğünde 'halay' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:57 Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den Josef de Souza'ya uyarı geldi
13:44 Brezilya Devlet Başkanı'nın Venezuelalı kızlarla ilgili fuhuş çıkışına tepki yağdı
13:46 Hastalığı nedeniyle gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali dikkat çekti
13:26 Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, yeniden bıçak altına yattı
13:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Yüreğin varsa seçimlerde karşıma çık
13:00 Polisi harekete geçiren sinekli ev! Evden ceset çıkmaması sevindirdi
13:01 Erdoğan'dan asgari ücret sözleri: Aralık ayında yeni adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz
12:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mehmet Ali Çelebi'ye dikkat çeken uyarı: Böyle olmaz en az 3 çocuk olmalı
12:47 Alacaklı oldukları şahsı öldüresiye dövüp videoya kaydettiler
12:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasıyla ilgili net konuştu: İhmali görünen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağından milletimiz emin olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 14:29:41. #1.11#
SON DAKİKA: Düğünde "halay" kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement