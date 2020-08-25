Son dakika haberleri! Düğünde kalaşnikof tüfek ve tabancalarla havaya ateş ettiği iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Aksaray'da sünnet düğününde kalaşnikof tüfek ve tabancalarla havaya ateş ettikleri belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.

Topakkaya beldesinde bir sünnet düğününde kalaşnikof tüfek ve tabancalarla havaya ateş edildiği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon başlattı.

Düğüne misafir gibi giden ekipler, Ç.Y, Ö.Y. ve M.B'yi havaya kalaşnikof piyade tüfeği ve tabancalarla ateş ettiği sırada yakaladı.

Ekipler, şüphelilerin üst, araç, ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada, 1 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, 2 kalaşnikof tüfeği şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 30 kalaşnikof tüfeği fişeği ile 966 tabanca fişeği ele geçirdi.

Öte yandan, düğünde havaya ateş edilmesi, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, bazı kişilerin, düğün alanına silahla ateş ederek girmeleri yer alıyor.