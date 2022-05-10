TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, düğünde havaya silahla ateş açanları sosyal medyadan tespit eden jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Belirlenen 6 kişinin evlerindeki aramalarda; 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği sanal devriye faaliyetlerinde; S.E., Y.Ç. ve Y.T.'nin, sosyal medya hesaplarından, Erbaa ilçesi Akça köyündeki düğünde canlı yayın yaptığı ve 6 kişinin havaya silahla ateş ettiği tespit edildi. Görüntülerden yola çıkan ekipler, yapılan araştırmada 6 kişiyi tespit edip, Erbaa Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği arama kararıyla evlerine baskın düzenledi. Evlerdeki aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Düğün sahibine ise 581 TL ceza uygulandı.