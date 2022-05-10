Son dakika haberleri | Düğünde silahla havaya ateş açanlara jandarma operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Düğünde silahla havaya ateş açanlara jandarma operasyonu

10.05.2022 13:30
Son dakika haberleri | Düğünde silahla havaya ateş açanlara jandarma operasyonu

Son dakika haberleri... TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, düğünde havaya silahla ateş açanları sosyal medyadan tespit eden jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, düğünde havaya silahla ateş açanları sosyal medyadan tespit eden jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Belirlenen 6 kişinin evlerindeki aramalarda; 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği sanal devriye faaliyetlerinde; S.E., Y.Ç. ve Y.T.'nin, sosyal medya hesaplarından, Erbaa ilçesi Akça köyündeki düğünde canlı yayın yaptığı ve 6 kişinin havaya silahla ateş ettiği tespit edildi. Görüntülerden yola çıkan ekipler, yapılan araştırmada 6 kişiyi tespit edip, Erbaa Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği arama kararıyla evlerine baskın düzenledi. Evlerdeki aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Düğün sahibine ise 581 TL ceza uygulandı.


Son dakika haberleri | Düğünde silahla havaya ateş açanlara jandarma operasyonu
Son dakika haberleri | Düğünde silahla havaya ateş açanlara jandarma operasyonu
Son dakika haberleri | Düğünde silahla havaya ateş açanlara jandarma operasyonu
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Jandarma, Silah, Tokat, Erbaa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Düğünde silahla havaya ateş açanlara jandarma operasyonu - Son Dakika


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