Son dakika haberleri | Düğünde tutukluk yapan silah ateş aldı: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Düğünde tutukluk yapan silah ateş aldı: 1 ölü

08.10.2022 23:21
Son dakika haberleri | Düğünde tutukluk yapan silah ateş aldı: 1 ölü

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da düğün sırasında tutukluk yapan silahın ateş alması sonucu sırtından vurularak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu'da düğün sırasında tutukluk yapan silahın ateş alması sonucu sırtından vurularak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkez Kurt köyünde düğün eğlencesi sırasında tutukluk yapan silahın ateş alması sonucu Hüseyin Başören, sırtından vurularak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin Başören, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma ekipleri, Kurt köyünde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından jandarma ekipleri, olayın şüphelisi olarak O.Ç.'yi gözaltına aldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Düğünde tutukluk yapan silah ateş aldı: 1 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Düğünde tutukluk yapan silah ateş aldı: 1 ölü - Son Dakika
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