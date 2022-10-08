Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkez Kurt köyünde düğün eğlencesi sırasında tutukluk yapan silahın ateş alması sonucu Hüseyin Başören, sırtından vurularak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hüseyin Başören, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Düğünde tutukluk yapan silah ateş aldı: 1 ölü - Son Dakika

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