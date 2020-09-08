Son dakika haberleri! Dükkan önünden motosiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Koronavirüs salgını için "3 yılı gözden çıkarın" diyen Psikiyatr Dr. Boratav uyardı: Gevşemeyin, aksine sakının

Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahasıyla tepki çeken Buket Aydın, "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı

Meteoroloji, 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu

İkinci koronavirüs dalgası, kış ayları yerine gelecek ilkbaharda ortaya çıkabilir

Erol Mütercimler, imam hatiplilere karşı sarf ettiği sözlerden dolayı özür diledi

Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de 2019/20 sezonunun en iyi 11'ine seçildi

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı