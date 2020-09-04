Son dakika haberleri! Dükkanını boşaltmak istemeyen şahıs ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Dükkanını boşaltmak istemeyen şahıs ortalığı birbirine kattı

İSTANBUL - Avcılar'da kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılacak binanın zemin katındaki dükkanını boşaltmak istemeyen bir kişi havaya ateş açtı. Pompalı tüfeği ve tabancasıyla dükkanı boşaltmak istemeyen şüpheli, polislerin 1 saat süren çalışmasıyla ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay saat 13.00 sıralarında Merkez Mahallesi Harmanyeri Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın zemin katında bulunan çanta dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kentsel dönüşüm nedeniyle dükkanının boşaltılmasına karşı çıkan kiracı Recep Bilgiç, zabıta ekiplerinin gelmesiyle çılgına döndü. Dükkanını boşaltmayacağını söyleyen Bilgiç, eline aldığı pompalı tüfekle etrafa bir el ateş açtı. Daha sonra dükkana kendini kapatan zanlı tehditlerde bulunarak dükkanı yakacağını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler çevrede geniş güvenlik önlemi alarak sokağı trafiğe kapattı. Recep Bilgiç polisler tarafından ikna olmayınca olay yerine müzakereci polis ve özel harekat polisleri de sevk edildi. Müzakereci polisler şüpheliyi ikna etmek için çalışma başlattı. Bilgiç, bir saat süren çalışmaların ardından ikna edildi. İkna edilen Bilgiç, polis otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

"Dükkan bulamayınca bu tür bir eyleme kalkıştı"

Recep Bilgiç'in arkadaşı Levent Yıldırım, "Benim çok samimi arkadaşım. Binanın yıkım kararı çıkmış. Arkadaşım da dükkan bulamayınca bu tür bir eyleme kalkıştı. Eylemde kazasız belasız bitti. Silahı varmış. Kimseye zarar vermez. Kendini yakardı kimseye zarar vermezdi. Adaletsizlik var. Zabıtayla sıkıntı yaşıyordu" dedi.