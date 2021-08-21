Son dakika haberleri... Dumandan etkilenen 2 itfaiyeci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Mustafa ESEN/ HEYBELİADA'da orman yangınına müdahale ederken dumandan etkilenen 2 itfaiye eri, tekneyle Maltepe Sahili'ne getirildi. İtfaiyeciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Heybeliada'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiyeciler tekneyle Maltepe Sahili'ne getirildi. İtfaiye erleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.