Son dakika haberleri... Dün kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeş, su dolu inşaat çukurunda ölü bulundu (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Dün kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeş, su dolu inşaat çukurunda ölü bulundu (2)

09.03.2021 13:29

Son dakika haberine göre İstanbul Çekmeköy'de, dün öğle saatlerinde kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin, evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda cesetlerine ulaşıldı.

İstanbul Çekmeköy'de, dün öğle saatlerinde kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin, evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda cesetlerine ulaşıldı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin B. kardeşler, dün öğle saatlerinde kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ile AFAD ekipleri, çevrede ve ormanlık alanlarda arama çalışmalarına başladı.

Çocukların, evlerinin yakınında bulunan inşaat alanındaki çukurda olabileceği şüphesi üzerine, itfaiye ekipleri, çukurdaki suyu çektikten sonra iki kardeşin cesedini buldu.

Cesetlerin bulunmasının ardından, aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri... Dün kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeş, su dolu inşaat çukurunda ölü bulundu (2)
Son dakika haberleri... Dün kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeş, su dolu inşaat çukurunda ölü bulundu (2)
Son dakika haberleri... Dün kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeş, su dolu inşaat çukurunda ölü bulundu (2)
Son dakika haberleri... Dün kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeş, su dolu inşaat çukurunda ölü bulundu (2)

İstanbul, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Dün kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeş, su dolu inşaat çukurunda ölü bulundu (2) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 16 yaşındaki genci, 200 TL yüzünden 5 saat boyunca dinlene dinlene dövdüler Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim Ahmet Hamdi Çamlı'nın, Rasim Öztekin paylaşımı olay oldu: Doğmasaydı ölmezdi Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı Vefat eden Rasim Öztekin'in 2 ay önce abisini kaybettiği ortaya çıktı
Fatih Altaylı'dan canlı yayında Rıdvan Dilmen sözleri: Fenerbahçe'de görev alacak Fatih Altaylı'dan canlı yayında Rıdvan Dilmen sözleri: Fenerbahçe'de görev alacak         
13:06
Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan'ı yalanladı: Benim bildiğim gizli hiçbir vaat yoktur Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan'ı yalanladı: Benim bildiğim gizli hiçbir vaat yoktur         
12:46
AK Partili Nergis'in kadın cinayetleriyle ilgili açıklaması tepki çekti: Türkiye'de öldürülen erkek sayısı daha fazla AK Partili Nergis'in kadın cinayetleriyle ilgili açıklaması tepki çekti: Türkiye'de öldürülen erkek sayısı daha fazla         
12:18
Evlilik vaadiyle kandırılan 69 yaşındaki kadın, 3,5 milyon TL dolandırıldı Evlilik vaadiyle kandırılan 69 yaşındaki kadın, 3,5 milyon TL dolandırıldı         
12:07
Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti         
11:40
Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu         
11:37
Faizsiz konutta yeni dönem resmen başladı! Devlet güvencesi ile mağduriyetler giderilecek Faizsiz konutta yeni dönem resmen başladı! Devlet güvencesi ile mağduriyetler giderilecek         
11:16
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Survivor 2021'in 44 . bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, sunucunun üzerine yürüyen Çağrı'ya resti çekiyor Survivor 2021'in 44 . bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, sunucunun üzerine yürüyen Çağrı'ya resti çekiyor         
09:33
Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak         
09:31
Üniversiteli girişimcinin ürettiği mantarlar kapış kapış satılıyor Üniversiteli girişimcinin ürettiği mantarlar kapış kapış satılıyor         
09:20
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu         
08:22
"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 13:37:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Dün kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeş, su dolu inşaat çukurunda ölü bulundu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei