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Son dakika haberleri | Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan milli güreşçi Erzincan'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan milli güreşçi Erzincan'da coşkuyla karşılandı

22.08.2021 12:56
Son dakika haberleri | Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan milli güreşçi Erzincan'da coşkuyla karşılandı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Rusya'da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, memleketi Erzincan'da coşkuyla karşılandı.

Rusya'da düzenlenen 2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, memleketi Erzincan'da coşkuyla karşılandı.

Şampiyonada kadınlarda 57 kiloda madalya kazanan 20 yaşındaki Kamaloğlu için Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinden Kamaloğlu'na burada Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz ve Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu tarafından çiçek verildi.

Karşılamada babası Selim ile annesi Zemire Kamaloğlu'na sarılarak mutluluğunu paylaşan Elvira, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kamaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyona için çok çalışıp iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirterek, "Bu anı yaşamak için çok şey yaşadım, fiziksel ve psikolojik olarak. Gurur verici bir durum. Ülkeme bu madalyayı kazandırdığım için çok gururluyum. Madalyamı annem, babam ve ülkem için kazandım, Türk milletine armağan ediyorum. Gönül şampiyon olmayı isterdi ama kıl payı kaçtı. İnşallah daha çok çalışacağım ve daha iyi yerlere geleceğim. Bayrağımızı zirveye çıkaracağım." dedi.

Antrenör Habip Halepli, müsabakanın kendileri adına güzel geçtiğini ve aldıkları madalya dolayısıyla gururlu olduklarını kaydetti.

Havalimanı çıkışında ellerinde Türk bayrakları bulunan Ahıska Türkleri ve vatandaşlar da, davul zurna eşliğinde milli sporcuya sevgi gösterisinde bulundu.

Milli Güreşçi, Erzincan, Rusya, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan milli güreşçi Erzincan'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika Spor


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