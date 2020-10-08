Son dakika haberleri... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 60 bin 462 - Son Dakika

Son dakika haberleri... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 60 bin 462

08.10.2020 08:00
Son dakika haberleri... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 60 bin 462, System.String[]

Son dakika haberi: Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 60 bin 462, virüs tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 394 bin 156'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 60 bin 462, virüs tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 394 bin 156'ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 27 milyon 412 bin 315'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 776 bin 224 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 216 bin 784'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 2 bin 357 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 148 bin 304'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Kolombiya'da vaka sayısı 877 bin 683'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 180 olarak rapor edildi. Peru'da vaka sayısı 835 bin 662 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 9 olduğu rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin'de vaka sayısı 840 bin 915 ulaşırken can kaybı ise 22 bin 226 olarak açıklandı.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 872 bin 276, virüs kaynaklı ölü sayısı 32 bin 562 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 653 bin 509'a ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 445'e yükseldiği aktarıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 60 bin 462 - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da net mesaj: Türkiye Doğu Akdeniz'de asla geri adım atmayacak Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti Konuşma talebini geri çeviren 6 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldürdü Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere, yıllar önceki Eyşan rolüyle sosyal medyada gündem oldu Dünyanın farklı yerlerinden sağlık uzmanları: Gençler ve sağlıklı kişiler normal yaşamına dönmeli Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı Üç gün önce evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin bebeği dünyaya geldi Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar
Almanya maçının görünmeyen kahramanı Efecan Karaca, karşılaşma sonrası duygulandı Almanya maçının görünmeyen kahramanı Efecan Karaca, karşılaşma sonrası duygulandı         
09:28
Evli ve çocuklu adam, sevgilisini parke taşı ile dövüp perde zinciriyle boğdu Evli ve çocuklu adam, sevgilisini parke taşı ile dövüp perde zinciriyle boğdu         
08:32
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentine yine füze saldırısında bulundu Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentine yine füze saldırısında bulundu         
08:15
Ece Erken, basın mensuplarını tehdit eden avukat sevgilisini savundu Ece Erken, basın mensuplarını tehdit eden avukat sevgilisini savundu         
07:55
Meteoroloji'den, İstanbul'un da içinde olduğu 7 il için dolu ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den, İstanbul'un da içinde olduğu 7 il için dolu ve fırtına uyarısı         
07:33
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı         
23:36
Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim         
20:27
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor         
16:12
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 09:37:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 60 bin 462 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei