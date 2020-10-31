Son dakika haberleri | Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 193 bin 912 - Son Dakika

Son dakika haberleri | Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 193 bin 912

31.10.2020 09:51
Son dakika haberleri | Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 193 bin 912, System.String[]

Son dakika haberler: Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 193 bin 912, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 45 milyon 921 bin 794'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 193 bin 912, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 45 milyon 921 bin 794'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 33 milyon 252 bin 284'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 9 milyon 316 bin 297 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 235 bin 159'a ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 519 bin 528 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 159 bin 562'ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak yedinci sırada bulunan Arjantin'de toplam vaka sayısı 1 milyon 157 bin 179'a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 792 olarak rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 63 bin 151'e ulaşırken, toplam can kaybı ise 31 bin 135 olarak açıklandı.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR Avrupa kıtasında Fransa'da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 1 milyon 331 bin 984, virüs kaynaklı ölü sayısı 36 bin 565 olarak raporlandı. İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 264 bin 517'ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 35 bin 878'e yükseldiği aktarıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri | Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 193 bin 912 - Son Dakika Dünya


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