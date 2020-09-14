Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 928 bin 292'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 29 milyon 188 bin 438'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 21 milyon 31 bin 679'a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 708 bin 458 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 198 bin 520'ye ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya 'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 330 bin 455 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 131 bin 663'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 729 bin 619'a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 710 olarak rapor edildi.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 23 BİN 157'YE ÇIKTI İran 'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 23 bin 157'ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 402 bin 29'a çıktığı açıklandı.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 576 bin 697'ye, virüs kaynaklı ölü sayısı 29 bin 747 oldu. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 381 bin 94'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 89 bin 59'a çıktığı bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 916'ya yükseldiği aktarıldı.